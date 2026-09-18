Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer'in vefatının ardından Ocak ayında Bloomberg HT'de Aslı Şafak'ın programında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

“ÇOK FAZLA VAKTİM KALMADI” DEMİŞTİ

Ocak ayında Aslı Şafak'ın Bloomberg HT'deki programına konuk olan Gülsen Tuncer, program sırasında dikkat çeken bir konuşma yapmıştı.

Aslı Şafak'ın, “Umarım çok uzun yıllarınızla çok kitaplar daha okuyacağınız...” sözleri üzerine Tuncer, cümleyi tamamlamasına izin vermeden şöyle demişti:

“Çok fazla vaktim kalmadı. Matematiğim çok kuvvetli değildir ama kendi yaşımı bildiğim için.”

Tuncer'in bu sözlerinin yer aldığı görüntüler, vefatının ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

GÜLSEN TUNCER 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

'Aşk-ı Memnu' dizisindeki Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gülsen Tuncer, bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu.

Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, 2009-2011 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Tuncer için ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Gülsen Tuncer'in cenaze programı da belli oldu. Usta oyuncu, 20 Eylül 2026 Pazar günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MESLEKTAŞLARINDAN VEDA MESAJLARI

Tuncer'in ölüm haberinin ardından çok sayıda meslektaşı sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Erdal Özyağcılar ve Nilgün Belgün, Gülsen Tuncer'le ilgili anılarını ve üzüntülerini paylaştı.

Nilgün Belgün, Tuncer'le Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda birlikte sahne aldıkları “Oğlum Çiçek Açtı” oyununu hatırlatarak, meslektaşını “donanımlı, aktivist bir oyuncu” sözleriyle andı.



Nebahat Çehre: Çok üzgünüm… Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha da zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu.



Selçuk Yöntem: Çok üzgünüm… Gülsen Tuncer, geride bıraktığı güzel anılarla hep sevgiyle hatırlanacak. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun…



Kerem Alışık: Ahh Gülsen ablacığım ahh... Sanatın bütün yollarında durmaksızın koştun; sessiz, çabalı ve başarılı... O sıcak, temiz ve insan kalbin ile her eksiğe, her boşluğa yetişmeye çalıştın. Şimdi gökyüzüne, çok sevdiğin arkadaşlarının yanına gittin. İçimizde derin bir acı bıraktın, kalbimiz acıyor. Nur içinde yat Gülsen Tuncer, mekânın cennet olsun.



Erdal Özyağcılar: Gülsencim... Konservatuar arkadaşım. Dost, iyi yürekli, iyi insan, dürüst insan. Önce insandan yana duruşunla sonra tiyatroya gönülden bağlılığınla hepimize örnek oldun. Sen hakkını helal et. Biz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin.



Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz, çok üzüldüm... Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynadığımız 'Oğlum Çiçek Açtı' oyununda ne çok eğlenirdik seninle, sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı, aktivist bir oyuncuydun. Nurlar içinde yat, yakınlarına sabır diliyorum, Gülsen Tuncer.