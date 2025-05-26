"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

HAYALİ GAZETECİ OLMAKTI...

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa’da doğan İlhan Şeşen yıllar önce verdiği bir röportajda gazeteci olmak istediğini anlatmıştı:

"Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesi'nde kontenjan açığı daha fazlaydı. 'Hangisini seçeyim, ne yapayım?' derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim. Sonradan onun ismini vermeyeyim, kalemde bir adam bana baktı öyle bir ay ben oraya gidip gelince evrakla, 'Sen çok istiyorsun galiba Hukuk Fakültesi'ni' dedi. Aslında hiç istediğim falan yoktu, yani bir fakülteye kapağı atalım da ne olursa olsun durumuydu."

İlhan Şeşen'in avukatlığa veda etme nedeni de vazgeçemediği idealizmiymiş:

"Hukuku bitirdikten sonra benim tek amacım vardı , çok iyi bir avukat olmak. Tek amacım buydu ki bunu 10 sene gerçekleştirdim. Çok iyi avukattan anladığınız nedir onu bilemiyorum ama şudur, benim mesela bazen yaptığım şeyler müvekkilimin menfaatine olmadı. Mesela onlar bana iyi avukatlık için geliyor. Gidiyorum hacize mevzu öyle değil, mevzu bana anlatıldığı gibi değil, bunu görüyorum ve mevzunun öyle olmadığına inanıyorum. Ama benim avukat olarak oradaki mevzu ne olursa olsun müvekkilimin menfaati doğrultusunda işlem yapmam lazım. Bakıyorum müvekkilim söylediği kadar haklı değil. Ama o davayı aldım, yürüttüm yürütebildiğim kadar, ve kaybettim. Burada dedim ki yalnız, 'bu olmaz kardeşim' yani bunu söyledim. Benim idealizmim, avukatlıktaki vazgeçemediğim idealizmim bu."

Bu sırada 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971'de 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983'te ise avukatlık mesleğini tamemen bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken’i kurdu.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADIĞI ŞARKI: NELER OLUYOR BİZE

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994 yılında 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT'ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995'te bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1'de yayınlanan 'Cesur Kuşku' adlı dizide rol aldı. İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002'de sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

1,5 yıl aradan sonra İlhan Şeşen, yeni solo albümü 'Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?'i sevenleriyle buluştu. Aynı dönemde 'Mühürlü Güller' isimli dizide rol aldı. Dördüncü solo albümü 'Aşk Yalan' ise 2005'te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013 yılında 'Gel' albümünü piyasaya çıkarttı. Ayrıca günümüze kadar 'Aliye' 'Annem', 'Hayatımın Rolü', 'Görüş Günü Kadınları', 'Aşk Yalanı Sever', 'Milat' ve 'Paramparça' isimli dizilerde rol aldı.

2017'de 'İstanbullu Şarkılar' albümü yayınlandı. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018'dde sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke'ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen 'Ciddi Eğlence' albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan 'Hediyem' isimli albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer alıyor.

Sanatçı 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

55. SANAT YILINI KUTLAMIŞTI

İlhan Şeşen geçen şubat ayında 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde Sunay Akın'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu, İlhan Şeşen'in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirmişti.