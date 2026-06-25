19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelen olayda, Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için yardım istediği arkadaşı Kubilay Kundakçı, olay yerine gitmişti.

İddiaya göre stüdyo önünde bekleyen grup ile olay yerine gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayda silahla vurulan 21 yaşındaki Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili davanın ilk duruşmasının ardından konuşan baba Cemil Kundakçı, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada mahkeme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''BANA ABİ DEME DİYE TEPKİ VERDİM''

Duruşmada yaşananlara ilişkin konuşan Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun mahkemedeki tavrıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Aleyna mahkemede konuşurken Kubilay'ın konusu olunca ağlamaklı şekilde, 'Cemil abicim' tarzında bir kelime aldı ağzına. 'Bana abi deme' diye tepki verdim. Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar. Aleyna müzik piyasasına girmek için Canbay ile sevgili oldu bana göre, onu kullandı. Kubilay da Aleyna'ya o kadar kardeşlik yaptı. Hasta kız kardeşini bile Kubilay sırtında merdivenlerden indiriyordu. Bodrum'dan önce Aleyna'nın Fethiye'ye de konseri vardı. Kubilay onu konsere götürdü. Çok ilgilendi, ona kardeşlik yaptı. Ama Aleyna oğlum için 'ayakçı' kelimesini kullandı. Bunu duyunca ikinci kez vurulduk. Oğlumun iyi niyetli, yardımsever oluşunu kullandı demek ki... Aleyna, Canbay'la sevgiliyken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 'Ben bir sevgilimden ayrıldığım zaman bir sorun yaşarsam, onu yeni sevgilime bildiririm, gerekeni yapsın.' Kızın böyle bir psikopat yönü de var yani... Şimdi o sevgili konusundaki yaptığı açıklama Canbay'dan ayrılınca devreye girmiş ve bunu uygulayıp, oğlumun ölümüne sebep oldu.''

Kundakçı ayrıca oğlunun yardımsever biri olduğunu ve olay öncesinde Aleyna Kalaycıoğlu'na destek olduğunu öne sürdü.

''OĞLUMUN İYİ NİYETİ KULLANILDI''

Acılı baba, oğlunun çevresine karşı fedakâr biri olduğunu belirterek, yaşananların ardından büyük bir kırgınlık yaşadığını ifade etti.

Dava sürecinde tarafların açıklamaları ve mahkemede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.