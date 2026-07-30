MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Kilyos ilçesindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlattı. Ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

MASTERCHEF EREN KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, 37 yaşındaydı.

Kırıkkale doğumlu olan başarılı şefin ailesinin kökeni Tokat'a dayanıyordu. Babası asker, annesi ise ev hanımıydı. Bir kardeşi bulunan Kaşıkçı, MasterChef Türkiye yarışmasına Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden katılmıştı.

KIZIL SAKAL'IN YAŞAMI

Eren Kaşıkçı, eğitim hayatında 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nde öğrenim gördü ancak eğitimini tamamlamadı.

2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel mutfak eğitimi aldı. Kariyerine İstanbul'daki birçok otel mutfağında devam eden Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde deneyim kazandı.

Daha sonra Gökçeada'ya yerleşerek bir sörf otelinde Head Chef (Başşef) olarak görev yaptı.

MASTERCHEF'TE 2021 YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Eren Kaşıkçı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 sezonunda gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı şef daha sonra MasterChef All Star ve Altın Kupa organizasyonlarında da yer aldı.

Şampiyonluğun ardından İstanbul'a dönen Kaşıkçı, Kadıköy ve Ataşehir'de şubeleri bulunan "Kızıl Sakal Sandviç" markasını kurarak girişimcilik kariyerine başladı.

Disiplinli mutfak anlayışı ve hazırladığı tabaklarla tanınan Eren Kaşıkçı, gastronomi dünyasında "Kızıl Sakal" lakabıyla biliniyordu.

EREN KAŞIKÇI'NIN EŞİ ECEM RUŞİTOĞLU KİMDİR?

Ecem Ruşitoğlu, eğitimini turizm ve otelcilik alanında tamamladı.

İstanbul Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Ön Büro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü'nde öğrenim gördü.

Meslek hayatında ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında görev yapan Ruşitoğlu'nun İngilizcenin yanı sıra orta seviyede Rusça ve Bulgarca bildiği ifade ediliyor.

Eren Kaşıkçı ile evli olduğu dönemde "Ecem Kaşıkçı" soyadını kullanan Ruşitoğlu, bu nedenle kamuoyunda her iki soyadıyla da tanınıyor.

KIZIL SAKAL VE ECEM RUŞİTOĞLU BOŞANDI MI?

Eren Kaşıkçı ile Ecem Ruşitoğlu'nun ilerleyen yıllarda yollarını ayırdığı yönünde çeşitli iddialar bulunsa da, taraflar tarafından doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleştiyse tarihi ve ayrılığın nedenine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bilgiler yer almıyor. Bu nedenle söz konusu iddialar resmi olarak doğrulanmış değildir.

EREN KAŞIKÇI'NIN KIZI MAYA KİMDİR?

Eren Kaşıkçı'nın Maya isimli bir kızı bulunuyor. Ancak Maya hakkında doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlıdır.