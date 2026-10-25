Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğarken, mayıs ayında verdiği bir röportajda yeni albüm hazırlığından söz ettiği ortaya çıktı.

DENİZCİ ŞARKILARINDAN ALBÜM HAZIRLIYORDU

Denize duyduğu ilgiyi müziğine yansıtmak isteyen Nev, mayıs ayında verdiği röportajda denizci şarkılarından oluşan bir albüm hazırlamak istediğini anlatmıştı. Projesi üzerinde çalışmaya başladığını belirten sanatçı, yeni şarkılar üretmenin kendisi için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu söylemişti.

Nev, müzik tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti:

“Benim tabii, en büyük motivasyonum, yeni şarkılar üretmek, o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek.”

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN ŞİİRİNİ BESTELEMİŞTİ

Her albümünde denize dair izler bulunduğunu ifade eden Nev, hazırlamayı planladığı proje için Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun “Çakıl” adlı şiirini de bestelemişti.

Sanatçının deniz temasını merkeze alan albüm hayali, hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı. Nev'in müziğe ve denize duyduğu tutkuyu bir araya getirecek proje, ölümünün ardından geride kalan hayallerinden biri olarak hatırlandı.