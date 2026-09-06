“Seksenler” dizisinde “Ergun Plak” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamadığı belirtilen Kılıç’ın, kız arkadaşı tarafından evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu aktarıldı.
İlk incelemede oyuncunun göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi. Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.