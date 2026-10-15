Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ, Özkan Uğur'un vefatının ardından müzik yolculuğuna devam etmeye hazırlanıyor. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni menajerlik şirketi Tema Sanat ile anlaşma imzalarken grubun adını ve anısını yaşatmayı sürdüreceklerini duyurdu.

“ÖZKAN HEP ARAMIZDA OLACAK”

Mazhar Alanson ile Fuat Güner, yaptıkları ortak açıklamada Özkan Uğur'un anısını konserlerde yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. İkili, “Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan hep aramızda olacak. Adını hep yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELERDE AHMET SAN İMZASI

MFÖ'nün yeni dönemde hayata geçireceği projelerin danışmanlığını ise organizatör Ahmet San üstlenecek. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, grubun müzik yolculuğunu MFÖ adıyla sürdürürken Özkan Uğur'un hatırasını da yaşatmayı hedefliyor.





ÖZKAN UĞUR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? MFÖ'NÜN UNUTULMAZ SANATÇISININ HAYATI

MFÖ'nün sevilen üyesi Özkan Uğur, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğu ve kendine özgü kişiliğiyle de hafızalara kazındı. Üç kez lenf kanserini yenen sanatçının 69 yaşında hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğdu. Peki, Özkan Uğur'un hastalığı neydi, ölüm nedeni ne oldu?

ÖZKAN UĞUR NEDEN ÖLDÜ?

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

2013 yılında lenf kanserine yakalanan Uğur, gördüğü tedaviler sonucunda hastalığı üç kez yenmişti. Ancak hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından tedavi görmeye başladı. Yoğun bakımda tedavisi süren ve entübe edilen sanatçı, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü olan sanatçı, müziğe olan yeteneğini küçük yaşlarda ortaya koydu. Profesyonel müzik hayatına 1970 yılında, henüz 17 yaşındayken Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'te bas gitar çalarak başladı.

Kariyeri boyunca Edip Akbayram ve Ersen Dadaşlar gibi isimlerle çalışan Uğur, daha sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de yer aldığı Kaygısızlar grubuna katıldı. 1974 yılında İpucu Beşlisi'nde yer aldı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1980-1983 yılları arasında Ferhan Şensoy'un tiyatro oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev yaptı. 1984'te Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile MFÖ adıyla müzik çalışmalarını sürdürdü.

MFÖ İLE UNUTULMAZ ŞARKILARA İMZA ATTI

Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte MFÖ'nün en önemli üyelerinden biri olan Özkan Uğur, grubun sevilen şarkılarında bas gitarıyla ve vokaliyle yer aldı. Grup, Türkiye'yi 1985 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Didai Didai Dai”, 1988 yılında ise “Sufi” adlı şarkıyla temsil etti.

Uğur, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİYLE DE HAFIZALARA KAZINDI

Özkan Uğur, 1997 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Eşkıya filmiyle oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. Ardından İkinci Bahar, Yeter Anne ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol aldı.

Komiser Şekspir ve G.O.R.A. gibi filmlerdeki performansıyla da beğeni toplayan sanatçı, kendine özgü oyunculuğuyla müzik dışındaki alanlarda da iz bıraktı.

Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmesine rağmen şarkıları, filmleri ve MFÖ ile yaptığı çalışmalarla anılmaya devam ediyor.