Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan doktor Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili adli süreç devam ederken, Gültekin’in ailesi ve Çelik’in avukatları ortak açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bazı haber ve yorumlara tepki gösterilirken, Gültekin’in ölümü üzerinden geçmişteki anlaşmazlıkların yeniden gündeme taşınmaması istendi.

“GEÇMİŞTEKİ İHTİLAFLARIN YENİDEN SERVİS EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Gültekin’in ailesi ve Erhan Çelik’in avukatları Ahmet Avşar ile Işıl Ay Karataş Tunca tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kızımız, kardeşimiz, eski eş ve altı yaşındaki evladımızın annesi Özlem Gültekin Çelik'in vefatının ardından yayımlanan insanlık dışı ve vicdan yoksunu haber ve yorumları büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Acımızı yaşamamıza dahi fırsat vermeyen, hiçbir insani ve vicdani sınır gözetmeyen bu yayınların sahiplerinin öncelikle bazı gerçekleri bilmesinde fayda görüyoruz.”

Açıklamada, Özlem Gültekin ile Erhan Çelik’in anlaşmalı boşanma konusunda mutabakatın son aşamasında olduğu belirtilerek şöyle devam edildi:

“Henüz altı yaşında annesini kaybetmiş masum bir çocuk ve onun korunması gereken geleceği tamamen göz ardı edilerek yapılan haber ve yorumların giderek daha çirkin ve kabul edilemez bir hâl aldığını görüyoruz.”

BAZI İFADELERE TEPKİ

Ortak açıklamada, geçmişte yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin bazı görüntü ve içeriklerin Gültekin’in ölümüyle ilişkilendirilmesine de tepki gösterildi:

“Özellikle, taraflar arasında geçmişte yaşanan başkaca ihtilaflara ilişkin birtakım görüntü ve içeriklerin, bugün yaşadığımız acı olayla ilişkilendirilerek yeniden servis edilmesini ve ‘şüpheli ölüm’ ifadesi üzerinden hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz.”

“İLAÇLAR BULUNDUĞU İDDİALARINI REDDEDİYORUZ”

Gültekin’in evinde ve kliniğinde yeşil reçeteli ilaç bulunduğu yönündeki iddiaların da reddedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı şekilde asla gerçeği yansıtmayan birtakım ilaçlar bulundu gibi iddiaları reddediyoruz. Henüz hiçbir somut olguya dayanmaksızın yapılan bu yayınlar yalnızca yaşayanlara zarar vermemekte; canımızdan bir parça olan Özlem’imizin hatırasına ve manevi şahsiyetine de açıkça saygısızlık teşkil etmektedir.”

Açıklamada, bir ölüm olayının adli makamlarca incelenmesinin tek başına ölümün altında suç teşkil eden ya da olağan dışı bir durum bulunduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

“HUKUKİ GİRİŞİMLERİ BİRLİKTE BAŞLATTIK”

Aile ve avukatlar, adli inceleme sürecinin kamuoyunda farklı anlamlara çekilmemesi gerektiğini belirterek sorumlu yayıncılık çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda, özellikle altı yaşındaki bir çocuğun babasını hukuki ve maddi dayanak olmaksızın hedef haline getirecek yayınların telafisi güç sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

“Bu kapsamda, her iki ailenin avukatlarının söz konusu yayın ve yorumlara ilişkin gerekli hukuki girişimleri birlikte başlattığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”