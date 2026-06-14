43 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in müzik kariyerine dair yeni bir detay ortaya çıktı. Tamer'in, vefatından kısa süre önce şarkıcı Alya ile stüdyoya girerek bir düet çalışması yaptığı öğrenildi. Tamer'in şarkı için stüdyoya bir kez daha girerek son dokunuşlar yapmak istediği biliniyordu. Ölümünün ardından yarım kalan proje, aylar sonra dinleyiciyle buluştu.

NİSAN AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını kullandıktan sonra fenalaştığı öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 17 Nisan'da hayatını kaybeden sanatçının ölümü şüpheli bulunmuş, cenazesi inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

'DELİ KIZ' YAYIMLANDI

Tamer'in vefatından önce üzerinde çalıştığı projelerden birinin ise şarkıcı Alya ile hazırladığı düet olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte seslendirdiği "Deli Kız" adlı çalışma geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

''RIZA TAMER ANISINA...''

Şarkının yayınlanmasının ardından Alya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merhum sanatçıyı anarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Rıza Tamer anısına… Müziğinin, sesinin hiç susmadan yükselip seni bulması dileğimle… 'Deli Kız' sizlerle tüm dijital platformlarda yayında…"

''İKİNCİ KEZ STÜDYOYA GİRMEK İSTİYORDU''

Edinilen bilgilere göre Rıza Tamer, şarkının kayıt sürecinde aktif olarak yer aldı ve eser için stüdyoda çalıştı. Ancak sanatçının, 21 Nisan'da yeniden stüdyoya girerek şarkıya son dokunuşları yapmayı planladığı öğrenildi.

Tamer'in 17 Nisan'da yaşamını yitirmesinin ardından planlanan kayıt gerçekleşemedi. Böylece sanatçının Alya ile hazırladığı çalışma, tamamlayamadığı son projelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Aylar sonra ortaya çıkan stüdyo kayıtları ve düetin yayınlanması, Rıza Tamer'in sevenleri arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Deli Kız şarkısında Tamer'in de stüdyodaki ilk kayıtları yer alıyor. Sanatçının son çalışmalarından biri olan "Deli Kız", müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.