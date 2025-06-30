Geçtiğimiz günlerde 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilen ünlü spor spikeri Sabri Ugan yaşamını yitirdi.
Sabri Ugan’ın cenazesi için yarın (Salı) sabah 10.30’da Levent Spor Yazarları Derneği’nde bir veda töreni düzenlenecek. Törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Ugan’ın naaşı, memleketi Sakarya’ya uğurlanacak ve Sakarya Orhan Camii’nde ikindi namazının ardından Emirdağ Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLECEK
Sabri Ugan’ın son vasiyetinin, babasının defnedildiği Emirdağ Mezarlığı’nda onun üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı’ndaki Orhan Camii’nden kaldırılması olduğu belirtildi.
Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımlarıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmış efsane bir isimdi.