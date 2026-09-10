Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ediyor. Süreçle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösteren Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, açtığı canlı yayında kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

“ANNEMİN EVİNE İSTER DAMDAN İSTER CAMDAN GİRERİM”

Annesinin evine “gizlice pencereden girdiği” yönündeki iddialara değinen Gülter, kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

Gülter, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok.”

''ANNEM HAYATTA OLSAYDI SİZİ İLMEK İLMEK EDERDİ''

“Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi.”



Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ederken hazırlanan iddianamede, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.