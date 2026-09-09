Serhat Kılıç’ın vefatının ardından “Teşkilat” dizisindeki Yadigar karakterinin akıbeti de belli oldu. TRT1 ekranlarında 7. sezonuna hazırlanan dizide Kılıç’ın canlandırdığı karakter için “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlardan tanınan Savaş Özdemir’le anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

YADİGAR KARAKTERİNE SAVAŞ ÖZDEMİR GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni sezon çekimleri öncesinde Serhat Kılıç’ın geçen salı günü afiş çekimine katıldığı, ancak ilk çekim gününde sete gelemediği belirtildi. Kılıç’a telefonla da ulaşılamaması üzerine ekip bir süre oyuncunun sete gelmesini bekledi.

İlerleyen saatlerde sevgilisi üzerinden iletişim kurulan Kılıç’ın boyun fıtığı ağrıları nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. Menajeri ise yapım şirketine oyuncunun üç hafta fizik tedavi görmesi gerektiğini iletti.

YAPIM EKİBİ YENİ OYUNCUYLA DEVAM KARARI ALDI

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım tarafının Yadigar karakteri için başka bir oyuncuyla devam etme kararı aldığı belirtildi. Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ise karakteri kimin canlandıracağı merak konusu oldu.

“TEŞKİLAT”LA EL SIKIŞTI

Kulislerden gelen son bilgilere göre Yadigar karakterini Savaş Özdemir canlandıracak. “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi fenomen dizilerdeki rolleriyle tanınan Özdemir’in “Teşkilat” ekibine katılması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Savaş Özdemir’e daha önceki sezonlarda da “Teşkilat” dizisinden teklif gittiği iddia edilmişti.