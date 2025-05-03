Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Hayatını kaybeden Önder için taziye mesajları gelmeye devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklamayı Sezgin Tanrıkulu yaptı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, SÖZCÜ TV yayınında aldığı haberi üzüntüyle karşıladıklarını şu ifadelerle aktardı:
"Çok yakınımı kaybetmiş gibiyim. Acımı tarif edemiyorum. Hakikaten bu süreçte ihtiyaç duyulan bir isim ve sanatçıydı. Tüm birikimiyle barışın aradığı bir isimdi. Hepimizin başı sağ olsun. Sırrı'ya yakışmadı ölmek. "