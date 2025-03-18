Türkiye'nin ünlü oryantal dansçılarından biri olarak bilinen Tanyeli iki yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

2023’te pankreas kanseri teşhisi konan Tanyeli hızlı bir şekilde tedaviye başlamıştı. İki gün önce ise entübe edilen Tanyeli dün gece hayatını kaybetti. 54 yaşındaki oryantalin cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu.

Yarın öğlen Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'a götürülecek. Hayatını kaybeden Tanyeli’nin bir de vasiyeti olduğu ortaya çıktı.

Tanyeli, vefatından önce yakınlarına Bodrum'da annesinin yanında toprağa verilmek istediğini söylemiş.