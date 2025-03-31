"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
58 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Şarkı söylediği sırada bir anda yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşlarının yaptığı görüldü. Konak daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.