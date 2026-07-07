Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl evi kentsel dönüşümü girdiği için huzurevine yerleşen Zihni Göktay, 6 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. Tiyatronun en ikonik temsilcilerinden biri olarak aramızdan ayrılan Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene Suna Keskin, Meltem Cumbul, Hazım Körmükçü, Ayşe Kökçü gibi isimler katıldı.

OĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Usta oyuncunun oğlu Ömer, anma töreninde gözyaşlarını tutamadı. Cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

YARIM ASIRI AŞAN SANAT HAYATI...

Türk tiyatrosunda yarım asrı aşan sanat yaşamında, kendine özgü üslubu ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Zihni Göktay'ın cenazesi, bugün defnedilecek.

81 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.00'da tören düzenlenecek.

Göktay'ın naaşı, öğle namazını müteakip, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Başta "Lüküs Hayat" olmak üzere uzun yıllar sahnelenen tiyatro oyunlarıyla geniş kitlelere ulaşan Göktay, geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşıyan oyunculuğu ve Şehir Tiyatroları bünyesinde ortaya koyduğu performanslarla sanat hayatında önemli bir yer edindi.

Tiyatro, sinema ve televizyonda çok sayıda yapımda rol alan sanatçı, oyunculuğunun yanında sahneye bağlılığı ve disiplinli çalışma anlayışıyla da meslektaşları ve izleyiciler tarafından da her zaman takdir gördü.