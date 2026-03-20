UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis, 1-0 kaybettiği maçın İspanya'daki rövanşında 4-0 galip gelerek çeyrek final biletini kaptı. Yeşil-Beyazlı ekipte Fenerbahçe'den kiralık olarak oynayan Sofyan Amrabat'ın golü ise İspanyol basınında gündem oldu.

İlk yarıda dakikalar 45+1'i gösterdiğinde kaleye son derece uzak mesafeden adeta füze gönderen Faslı orta saha, skoru 2-0'a getirerek turun kapısını aralayan isim oldu. 29 yaşındaki orta sahanın estetik golü, maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

ATTIĞI GOL TÜM PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre ise Real Betis'te, Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınıp alınmamasına dair soru işaretleri de bu golün ardından ortadan kalktı. Ancak Yeşil-Beyazlılar, Faslı oyuncunun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödemeye yanaşmıyor.

Rakamda indirim talep edecek olan İspanyol ekibi, Fenerbahçe ile sezon sonuna doğru pazarlık masasına oturmayı planlıyor. Betis, pazarlıkta ise Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmek istememesini koz olarak kullanacak. Rakamda anlaşılması halinde Amrabat'ın kariyerine Real Betis'te devam etmesi bekleniyor.

Bu sezon Real betis'te 12 maçta süre alan Amrabat, 1 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...