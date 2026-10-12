Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanan müsabakada Kocaelispor'un gol atmasının ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağının atılması üzerine harekete geçti.
Pet su bardağı attığı belirlenen şüpheli E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce gözaltına alınmasının ardından şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.