Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta gece saat 23.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Metin Balcı (56) ve ailesinin ikamet ettiği iki katlı ahşap yapının ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ahşap yapının da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Balcı ve aile fertleri, panikle dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANAN YUVASINI İZLERKEN YERE YIĞILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, yıllardır yaşadığı evinin alevlere teslim olmasını çaresizlik içinde seyreden 56 yaşındaki Metin Balcı bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Balcı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, bitişik nizamda bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle ahşap evin alt katı da kullanılamaz hale geldi.