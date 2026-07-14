Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023’te Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda evlendi. Düğün boyunca çekim yapıldığını düşünen çift, organizasyon sonrası görüntüleri talep etti. Ancak kendilerine teknik bir aksaklık nedeniyle kayıtların alınamadığı bildirildi. Aradan aylar geçmesine rağmen görüntüler teslim edilmeyince çift, avukatları aracılığıyla İzmir 4’üncü Tüketici Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtı.

MAHKEME ÇİFTİ HAKLI BULDU

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Derin çiftini haklı bularak düğün salonunun gelin ve damada ayrı ayrı 100’er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararda, olayın çift üzerinde manevi zarar oluşturduğuna dikkat çekildi.

“DIŞARIDAN ÇEKİM YASAKTI”

Çiftin avukatı Ebru Bilgen, müvekkillerinin düğün salonuyla yaptığı anlaşmada çekim hizmetinin salon tarafından sağlanacağının ve dışarıdan çekim yapılmasının yasak olduğunun belirtildiğini söyledi. Bilgen, düğün sırasında kamerayla çekim yapılıyormuş izlenimi verildiğini, ancak sonrasında kayıt olmadığı bilgisinin paylaşıldığını ifade etti.

“ŞOKU HALA ATLATAMADILAR”

Manevi zararın açık olduğunu belirten Bilgen, mahkemenin bu nedenle tazminata hükmettiğini dile getirdi. Müvekkillerine güvenlik kamerası görüntülerine ses eklenerek teslim yapılabileceğinin söylendiğini ancak ortada sunulabilecek herhangi bir görüntü bulunmadığını aktaran Bilgen, “Çekim yapılıyor gibi görünmesine rağmen kayıt yoktu. Muhtemelen kayıt tuşuna hiç basılmadı” dedi.

Yaşananların çift üzerinde kalıcı etki bıraktığını belirten Bilgen, müvekkillerinin halen bu durumu atlatamadığını, hatta katıldıkları düğünlerde kameraların gerçekten kayıt yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.