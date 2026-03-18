Adaletsizliğin devlet kadrolarına yapılan atamalarda vücut bulan hali mülakat bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü’nün en kritik görev alanlarından biri olan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli bir Emniyet amirini hayattan kopardı. Veryansın TV’den Erdem Atay’ın haberine göre olay şöyle gelişti:

YAZILIDA BİRİNCİ OLDU

35 yaşındaki emniyet amiri Birson Ergene’nin Ankara’da bir arazide cansız bedeninin bulunması, liyakat ve mülakat sistemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. 1991 doğumlu Ergene, yurt dışı misyon koruma sınavında yazılı aşamayı birincilikle geçmesine rağmen, mülakat aşamasında elendi. Bir süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği belirtilen Ergene’nin, ailesine bıraktığı veda mektubunda uğradığı haksızlıklara ve sisteme yönelik eleştirel sözler kullandığı öne sürüldü.

MÜLAKAT ÇOK CAN ALDI

Genç amirin intiharı, kamu görevlerinde mülakatın objektiflikten uzaklaştığı iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bugüne kadar, KPSS’den derece yapıp mülakatlarda elenen ya da atanamadığı için hayatının baharında yaşamına son veren çok sayıda öğretmen de canına kıydı.

Ergene 19’uncu polis intiharı

1 Ocak 2026’dan bu yana Türkiye’de çeşitli nedenlerle intihar eden polis sayısı Birson Ergene ile birlikte 19’a yükseldi. Ergene’nin intihar nedeni mülakat olsa da çevresindekilerin söylediklerine göre maddi sıkıntıları da vardı. Maddi sıkıntılar, uzun görev saatleri, emniyet teşkilatı içerisindeki mobbing iddiaları nedeniyle her 4.17 günde 1 polis hayatına son veriyor. Özellikle CHP ve İYİ Partili vekillerin defalarca İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergeleri ve “Polis intiharları araştırılsın” komisyonu kurulması talepleri iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddediliyor.