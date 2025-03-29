İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Serdar Haydanlı’nın annesi F.H., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan F.H.’yi telefondan arayarak kendisine birtakım talimatlar verdi.

ALTINLARI BOZDURDU

F.H., yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerindeki altınlarını ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda bozdurarak, dolandırıcıların belirttiği dört farklı banka hesabına havale yaptı. Dolandırıldığını fark eden F.H., emniyete başvurarak şikâyette bulundu.

ANNESİ PİKO YAPARDI

F.H.’nin dolandırılma iddiasına ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan CHP Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun, şunları söyledi:

“Annesi komşumuz. Geçimini piko yaparak sağlardı. Daha sonra ciddi bir zenginleşmeleri oldu. Bu paranın devede kulak olduğu, 5-6 yılda multimilyoner olduğunu öğrendik. Babası öldükten sonra icralık olduğu için kendisine düşen malları bile üzerine almadı. Bu servetin kaynağı sorgulanmalı..

KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ

Soruşturmanın kritik isimleri arasında yer alan Serdar Haydanlı, geçen hafta tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel, Haydanlı’nın gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu. Başsavcılık, Özgür Özel’in açıklamasının ardından Serdar Haydanlı’nın gözaltında olduğunu, bırakılmadığını öne sürmüştü.