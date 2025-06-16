İran'dan Misilleme: Füze Yağmuru Başladı

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e karşı kapsamlı bir füze operasyonu başlattığını duyurdu. Saldırının doğrulandığı dakikalarda, İsrail Ordusu vatandaşlara sığınaklara yönelmeleri yönünde acil uyarılar yaptı. Hayfa kentine düşen füzeler, şehirde büyük korku ve paniğe yol açtı.

Hayfa’da Korkunç Gece: Alevler Gökyüzünü Aydınlattı

Füze saldırısının ardından Hayfa'nın çeşitli noktalarında patlamalar meydana geldi. İsabet alan bölgelerden göğe yükselen alevler, şehir sakinlerinin dehşet dolu bakışları arasında yayıldı. Korku dolu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, olay yerinden gelen görüntüler yürek burktu.

En Az 4 Yaralı, Acil Ekipler Seferber Oldu

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az dört kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Gerilim Tırmanıyor: Neler Olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirlerine geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

Bu saldırılarda İran’ın üst düzey askeri isimleri — Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade — hayatını kaybetmişti. Ayrıca bazı nükleer bilim insanlarının da saldırılarda yaşamını yitirmesi, Tahran’da büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Karşılıklı Saldırılar Şiddetini Artırıyor

İran'ın bugünkü füze saldırısı, İsrail’in operasyonlarına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde yaşanan yıkım, çatışmaların ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Hava saldırıları iki ülke arasında tırmanan savaşın yeni bir evresine geçildiğine işaret ediyor.