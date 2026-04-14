Astroloji dünyasından gelen son analizler; Boğa, Akrep, Balık ve Yengeç burçlarının, kendi iyiliklerini korumak adına nezaketlerini daha seçici kullanmaları gerektiğini gösteriyor.

Boğa

Toprak elementinin güçlü koruma içgüdüsüne sahip olan Boğalar, sevdikleri için büyük fedakarlıklar yapma eğilimindedir.

Çevrenizdekiler, bu doğal iyiliğinizi zamanla bir "hak" olarak görmeye başlayabilir. Boğaların ara sıra talepleri reddetmesi, sevdikleriyle olan ilişkilerini zayıflatmaz; aksine kendi özsaygılarını korumalarına yardımcı olur.

Akrep

Akrepler, sosyal ilişkilerinde de en az iş hayatlarındaki kadar titizdir. Hata yapmaktan veya birini utandırmaktan çekindikleri için "fazla uyumlu" görünebilirler.

Herkesi memnun etmek imkansızdır. Vizyoner kimliğinizle, haksızlık karşısında nazik kalmak yerine düşüncelerinizi dile getirme hakkınız saklıdır.

Balık

Balık burcu, zodyakın en iyi dinleyicisi ve manevi destek kaynağıdır. Ancak başkalarının sorunlarını çözmeye çalışırken kendi iç dünyalarını ihmal etme riski taşırlar.

Başkalarına faydalı olabilmek için önce kendi ruhsal huzurunuzu sağlamalısınız. Sürekli dışarıya enerji vermek, sizi tatminsiz ve yorgun bırakabilir.

Yengeç

Hassas bir yapıya sahip olan Yengeçler için küçük tartışmalar bile yıpratıcı olabilir. Sırf huzur bozulmasın diye, içgüdülerine aykırı olsa bile "evet" derler.

Gece uykularınızın kaçmaması için "hayır" demeyi bir egzersiz haline getirmelisiniz. Aynanın karşısında yapacağınız kısa pratikler, sosyal hayatta kararlılığınızı artırabilir.

Astroloji analistleri, burç özelliklerini değiştirmenin zor olduğunu ancak farkındalıkla bu özelliklerin yönetilebileceğini vurguluyor. Nezaketin, sadece onu gerçekten hak edenlere sunulması, bireyin ruhsal dayanıklılığını (resilience) artıran en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.