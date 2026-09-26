Kamu yararına kullanılması şartıyla kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere devredilen taşınmazların akıbeti Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Rapora göre 26 taşınmazın devralan kuruluşlarca satıldığı, dört taşınmazın tahsis amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

Taşınmazlar meslek edindirme kursu ve gençlik merkezi olacaktı. Ancak idari bina yapıldı. Diğer iki taşınmaz fen işleri hizmetleri ve sosyal tesis alanı için kullanılması gerekirken bir kooperatife kiralandığı tespit edildi.

Sayıştay geçtiğimiz yıllarda da aynı usulsüzlükler gerçekleştiğini belirtti. Taşınmazların devir sonrası, idarenin hak ve menfaatlerini koruyacak düzenlemeler ile periyodik kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.