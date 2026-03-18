Ankara’da sokak ortasında hayır işlemek amacıyla şeker dağıtmaya karar veren bir kadın, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Elindeki şeker paketlerini vatandaşlara ikram etmeye başlayan kadının etrafı, saniyeler içinde kalabalık bir grup tarafından sarıldı. Çevredeki kalabalığın baskısı ve yaşanan itiş kakış nedeniyle fiziksel olarak zor durumda kalan hayırsever kadın, arbedenin büyümesi üzerine şeker paketlerini geri çekerek dağıtmaktan vazgeçti.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Olay yerinde bulunan ve durumu şaşkınlıkla izleyen bazı vatandaşlar, şekeri almak için birbirini ezen ve dağıtım yapan kadını zor durumda bırakan kişilere tepki gösterdi. Sosyal medyada da yankı uyandıran görüntülerde, kadının kalabalıktan kurtulmaya çalıştığı ve "hayır" niyetinin kaosa dönüştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.