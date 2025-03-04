"Birinin çöpü, diğerinin hazinesidir" sözü bir kez daha doğrulandı. ABD'de yaşayan Marisa Alcorn, nişanlısı Aaron Headlee ile vakit geçirdikten sonra hayır kurumuna çalışan bir indirim mağazasına uğradı ve gözü altın çerçeveli bir tabloya takıldı.

Eseri 2.30 sterline (yaklaşık 105 TL) satın alan Alcorn, bunun oldukça değerli bir yatırım olduğundan habersizdi... Yaşadığı deneyimi TikTok'ta paylaşan fotoğrafçı Alcorn, "Arabaya bindiğimizde tablonun alt kısmında küçük bir plaket olduğunu fark ettim. Üzerinde Johann Berthelsen yazıyordu. Önce yerel bir ressam olduğunu düşündüm ama ismini Google'da aratınca ünlü bir sanatçı olduğunu fark ettim" dedi.

İmzasını fark ettikten sonra Marisa, "Hemen ekspertizlere ulaşmaya başladım ve Facebook'taki bir sanat grubu tabloya büyük ilgi gösterdi. Tabloya hayran kaldılar ve asla bir ikinci el mağazasında bulunmaması gerektiğini söylediler. Eserle ilgili internet ortamında birçok doğrulama da yaptılar" diye konuştu.

HARCADIĞININ 780 KATINI KAZANDI

Marisa'nın keşfi küçük bir tablo olmasına rağmen harcadığı 2.30 sterline göre inanılmaz derecede kazanç getirdi. Marisa; Caza Sikes Sanat Galerisi ile iletişime geçti ve galeri tabloyu doğrulayarak değerini 1.500 ila 2.400 sterlin arasında belirledi. Eser, galerinin Şubat müzayedesinde 1.800 sterline (yaklaşık 83 bin TL) alıcı buldu.

Marisa, "Aldığımız parayı 2026'daki düğünümüz için kullanmayı planlıyoruz. Geriye dönüp baktığımda her şey gerçekten çılgınca geliyor. Bu ünlü ve güzel tablonun, ikinci el bir mağazanın alt rafında tozlanırken bulunması ve şimdi onu gerçekten değer verecek yeni sahibine gönderilmesi harika bir son" dedi.