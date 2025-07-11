Cem YILDIRIM

AKP iktidarı döneminde kamudaki ihalelerin adresleri de AKP’ye yakın isimler oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Van’da inşa ettireceği 800 yataklı şehir hastanesinin ihalesini AKP’li Mehmet Zeki Peker'e ait Nesma şirketi 8 milyar 283 milyon TL teklifle aldı. Bitlis Milletvekili aday adayı olan Peker, Bitlis’te cami yaptırıp “Bir adamın ne dediğine bakma ne yediğine bak. Hayırlı cumalar” paylaşımıyla gündem olmuştu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 firma katılırken, yaklaşık maliyeti 10 milyar 34 milyon TL olarak hesaplanan ihalede, hastane için en düşük teklifi Nesma İnşaat A.Ş. - MBD İnşaat ortak girişimi verdi.

12.7 MİLYAR TL’LİK İHALE ALDI

Peker’in aile şirketi Nesma Yapı, son olarak 2025 yılında TOKİ’nin Hatay Kırıkhan ilçesi 1.266 konut inşaatı ihalesini 3 milyar 434 milyon 343 bin TL bedelle kazanmıştı. Nesma Yapı Gaziantep Nurdağı Acil Durum Hastanesi’nin yapım işini de 650 milyon TL’ye üstlenirken, Antalya Şehir Hastanesi çevre düzenlemesi için de şirket ile 2023 yılında 1 milyar 125 milyon TL’lik sözleşme yapılmıştı. Şirketin 2020 yılından bu yana aldığı ihale sözleşmelerinin boyutu 12 milyar 761 milyon TL oldu.