İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası dev operasyonun şifreleri çözüldü. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK’ın da destek verdiği, 10 ton 100 kilogram uyuşturucudan sorumlu dev kartel tamamen deşifre edildi.

KRİPTOLU AĞ "SKYECC" ÇÖZÜLDÜ, GÖREV DAĞILIMI AÇIĞA ÇIKTI

Uluslararası "Ortak Soruşturma Ekibi" (JIT) ile yürütülen çalışmalarda, örgütün şifreli haberleşme platformu SkyECC üzerindeki mesajlaşmaları tek tek incelendi. Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye hattındaki tonlarca eroinin sevkiyatından sorumlu olan şebekenin her aşama için farklı bir "baron" görevlendirdiği ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf / Sabah

Polisin tespit ettiği kan donduran şebeke hiyerarşisi şu şekilde sıralandı:

Asit Baronu (E.I.): Avrupa'dan sağladığı kimyasal ham maddeleri İran'a götürerek eroin imalatını yönetti.

Sınır Sevkiyatçısı (E.H.): Üretilen eroini katırlarla Hakkari Yüksekova üzerinden Türkiye'ye soktu.

Lojistik Sorumlusu (C.G.): Yurda giren uyuşturucunun batı illerine sevkini sağladı.

Depo Sorumlusu "Abla" (G.D.): Batıya ulaştırılan uyuşturucuları gizli depolarda muhafaza etti.

"Baroniçe" (N.A.) ve H.C.: Depolanan uyuşturucunun Avrupa ülkelerine uluslararası sevkiyatını organize etti.

Dağıtım Sorumlusu (M.A.): Avrupa'ya ulaşan eroini Hollanda merkezli olarak dağıttı.

HAYIRSEVER KILIĞINA GİRMİŞLER

Otel, petrol, lojistik, kuyumcu ve döviz bürosu gibi ticari alanlarda maskelenen örgüt elebaşlarının, suç faaliyetlerini gizlemek ve kendilerini aklamak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katıldıkları belirlendi.

7.6 MİLYAR LİRALIK REKOR EL KOYMA

13 Ekim'de başlatılan ve gözaltı sayısının 47'ye yükseldiği dev operasyon kapsamında adeta devasa bir servete el konuldu. Suçtan elde edildiği saptanan 163 kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payları dahil toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığı donduruldu.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.