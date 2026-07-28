Ahbap Derneği soruşturması çerçevesinde bilgisine başvurulmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne çağrılan şarkıcı Hayko Cepkin, girişte gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.

'İFADE DEĞİL BİLGİ VERECEĞİM'

Bir gazetecinin “İfade vereceksiniz” sözleri üzerine tepki gösteren Cepkin, bu ifadeyi düzelterek kendi sözleriyle, “Bilgime başvurulacak efendim. Herkes ‘ifade vereceksiniz’ diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, ‘bilginize danışacağız’ dediler” şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ KÖPÜRTÜN ANASINI SATAYIM'

Basın mensuplarına tepkisini sürdüren Cepkin, “Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir şey bilmiyorsunuz” diyerek sitemde bulundu.

'İZİN VERMİYORLAR'

Ünlü şarkıcı başka bir basın mensubunun 'Haluk Levent hakkında bir şey söylemek ister misiniz?' sorusuna ise güvenlik görevlilerini işaret ederek, 'İzin vermiyorlar' yanıtını verdi.