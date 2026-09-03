Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sahne şovları ve yüksek enerjili konserleriyle tanınan sanatçı, 50'nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihini mevcut konser anlayışı için bir dönüm noktası olarak belirledi.

Cepkin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda aldığı kararın müziği veya sahneyi tamamen bırakmak anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Sanatçı, yıllardır sürdürdüğü konser versiyonunun artık doğru zamanda noktalanması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“KARİYERLERİ DOĞRU YERDE BIRAKMAK GEREKİYOR”

Kararının arkasındaki düşünceyi anlatan Hayko Cepkin, son 5-6 yıldır kariyerinin geleceği üzerine ciddi şekilde düşündüğünü belirtti.

Sanatçı, insanların kariyerlerini doğru yerde ve doğru zamanda bırakabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek kendisinin de kariyerini doğru zamanda, doğru yerde ve doğru saygınlıkla noktalamayı dilediğini söyledi.

Cepkin, bu düşünceden yola çıkarak 11 Mart 2028'de 50 yaşına girdiğinde mevcut konser projesine son verme kararı aldığını açıkladı.

“SON KONSERLERİMİZ EN İYİ BULUŞTUĞUMUZ KONSERLER OLACAK”

Hayko Cepkin, 2028'e kadar vereceği konserlerin kendisi ve hayranları açısından özel bir anlam taşıyacağını da belirtti.

Ünlü rockçı, bu süreçte izleyicileriyle en iyi şekilde buluşmayı, en yüksek enerjiyi ortaya koymayı ve geride unutulmaz anılar bırakmayı hedeflediğini söyledi.

Cepkin ayrıca mevcut konser formatının Türkiye standartlarında oldukça yüksek bir noktaya ulaştığını düşündüğünü belirterek performansında ulaşabileceği maksimum seviyeye geldiğini ifade etti.

MÜZİK KARİYERİ DEVAM EDECEK

Hayko Cepkin'in açıklaması, sanat hayatına tamamen veda edeceği şeklinde yorumlanmamalı. Cepkin, mevcut sahne ve konser konseptini sonlandırmasının ardından müzikal yolculuğuna farklı biçimlerde devam edeceğinin sinyalini verdi.

Sanatçı, daha önce de birkaç yılda bir konserlerinin versiyon ve varyasyonlarını değiştirdiğini hatırlattı. 2028'de yapılacak değişiklik de bu sürecin yeni bir aşaması olacak.