Vergi kaydında “bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı ve sunucuların faaliyetleri” kapsamında mükellef olarak yer alan Hayko Cepkin, ödediği vergiyle Aydın genelindeki yüksek gelir vergisi tahakkuk eden isimler arasına girdi.

LİSTEDE 97. SIRADA

Aydın Defterdarlığı tarafından duyurulan verilere göre Hayko Cepkin, 4 milyon 17 bin 346 liralık gelir vergisi tahakkukuyla kent genelindeki en yüksek gelir vergisi tahakkukuna ulaşan 100 mükellef arasında 97. sırada bulunuyor.

SAHNE KARİYERİ İÇİN 2028 KARARI

Hayko Cepkin, vergi rekortmenleri listesinin yanı sıra sahne kariyerine ilişkin açıklamasıyla da daha önce gündeme gelmişti.

Ünlü rock sanatçısı, 11 Mart 2028’de 50 yaşına basmasının ardından bugünkü sahne ve konser anlayışını geride bırakacağını açıklamıştı. Cepkin, bu kararını “Kariyerleri doğru yerde, doğru zamanda bırakmak gerekiyor” sözleriyle ifade etmişti.