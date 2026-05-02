ABD Savunma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin son 24 saat içinde iki büyük yük gemisi ve çok sayıda kargo uçağı kullanarak İsrail’e 6 bin 500 ton mühimmat ve çeşitli askeri malzeme sevk ettiğini aktardı.

LİMANLAR SİLAH DOLU

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, binlerce hava ve kara mühimmatı, askeri kamyon, Müşterek Hafif Taktik Araçlar (JLTV) ve ek askeri teçhizat taşıyan iki kargo gemisi Aşdod ve Hayfa limanlarında boşaltıldı.

İsrail’in, 403’ü hava ve 10’u deniz yoluyla toplam 115 bin 600 tondan fazla askeri teçhizat teslim aldığı belirtiliyor. İsrail’in İran saldırıları ardından hava savunma sistemlerinde kullanılan mühimmat sıkıntısı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

SALDIRI TEHDİTLERİ

İsrail’in 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Tahran ile barış anlaşmasının sağlanamaması ardından İsrail’in, İran’a karşı ABD destekli yeni operasyonlar başlatabileceği öne sürülüyor.