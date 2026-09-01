HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2025/1 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK.NUN 182.MADDESİNE GÖRE KALDIRILMASI İLANI

Miras Bırakanın adı : HAKKI DEMİRKIRAN ( 50368688600 T.C nolu )

Mahkemesi : HAYRABOLU SULHHUKUK MAHKEMESİ 12/05/2025 tarih ve 2025/6 Tereke , 2025/10 Karar

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiş ve alacaklılara faiziyle birlikte ödenmiş olup alacağını alamayan alacaklı kalmamıştır.

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Hayrabolu Sulh Hukuk Mahkemesinin05/08/2026 Tarih ve2025/9 Tereke2025/10Ek Karar sayılı kararı ile İİK.nın 182. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

İİK.nın 166. ve 182 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

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