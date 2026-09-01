HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/22 SATIŞ

1 NOLU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 118 Ada, 7 Parsel, bahçe vasıflı tam hisseli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu ilan ekindedir.

Adresi : Kadriye Mahallesi 3315 Sokak No:1 Hayrabolu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 3.456,85 m2

Kıymeti : 5.281.823,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:08

16/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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