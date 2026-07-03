Fenomen ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, Antalya'nın Kemer ilçesinde verdiği konser sırasında yaşanan olayla gündeme geldi. Performansı sırasında bir hayranının yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlatması üzerine sinirlenen Durmaz, elindeki mikrofonla tepki gösterdi.

HAYRANI KONFETİ PATLATTI

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede yatışan olayın ardından konser devam etti. Olay, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir gece kulübünde gerçekleşti. Sahnede şarkı söylediği sırada ön sıralarda bulunan bir izleyici, Kerimcan Durmaz'ın yüzüne yakın mesafeden konfeti patlattı. Beklenmedik hareket karşısında irkilen Durmaz, elindeki mikrofonla konfetiyi patlatan kişiye müdahalede bulundu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Durmaz konserine kaldığı yerden devam etti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''ÇOK FAZLA CANIM YANDI''

Görüntülerin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerimcan Durmaz, yaşananların tek bir anla sınırlı olmadığını savundu. Kendisini rahatsız eden grubun gece boyunca taşkın davranışlar sergilediğini öne süren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"O gördüğünüz an artık son raddesiydi benim için. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. Onu alıp 'yapmayın' diye uyarmak isterken diğer arkadaş gözüme çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Yumruk etkisi yarattı, çok fazla canım yandı."

''HERKESİN BİR SINIRI VAR''

Tepkisinin anlık bir refleks olduğunu belirten Durmaz, hayranlarından da özür dileyerek şunları söyledi:

"Kusura bakmayın, seyircime böyle bir şey yapabilecek bir insan değilim ben asla. Ama gerçekten çok fazla canım yandı ve çok sinirlendim. Herkesin bir sınırı var ve o sınırı aşmamak gerekiyor."