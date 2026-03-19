Grubun popüler üyelerinden Heeseung’un solo kariyerine odaklanmak amacıyla gruptan ayrıldığını duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden organize olan hayranlar, yanlış bir bilginin yayılmasıyla protestoların hedefini kamu kurumuna çevirdi.

Yaklaşık 900 milyar dolarlık varlığı yöneten NPS'nin, grubun bağlı olduğu eğlence şirketi HYBE’ın yönetiminde söz sahibi olduğu yönündeki iddialar üzerine binlerce hayran kurumun iletişim hatlarını kilitledi.

KURUM HİZMETİ CİDDİ ŞEKİLDE AKSADI

NPS Başkanı ve CEO’su Kim Sung-joo tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan hatalı bilgilerin krizi tetiklediği ve kurumun hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığı vurgulandı.

Kim, bazı kullanıcıların NPS’yi HYBE’ın çoğunluk hissedarı sanarak grup içi kararlardan sorumlu tuttuğunu, ancak kurumun yalnızca azınlık hissedarı olduğunu ve sanatsal süreçlerde hiçbir yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Eylül ayı sonu verilerine göre HYBE’da yüzde 7,54’lük payla üçüncü büyük hissedar konumunda olan NPS, bu yanlış anlaşılma nedeniyle sadece iki saat içinde yurt dışı kaynaklı telefon yağmuruna tutulurken 1.500’den fazla e-posta aldı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Kurum yetkilileri, hayranların bu yoğun protestosu sebebiyle emeklilik hizmeti almak isteyen hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşların mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Sanatçının gruptan ayrılma kararının ardından başlayan bu dijital eylem dalgası, K-pop hayran kitlesinin finansal kurumlar üzerindeki etki gücünü ve dezenformasyonun kamu hizmetleri üzerindeki risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.