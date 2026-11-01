Komedyen ve sosyal medya fenomeni Hayrettin Onur Karaoğuz'un sunduğu “Hayrettin ile Kaos Show” programı, ortaklık iddiasıyla gündeme geldi. Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre; Sinerji Etkinlik şirketi, programın yapımında yüzde 50 ortak olduklarını savunarak hazırladıkları içeriklerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Hayrettin ise şirketle arasında yapımcılık sözleşmesi bulunmadığını ve programın tüm haklarının kendisine ait olduğunu söyledi.

ŞİRKETTEN YÜZDE 50 ORTAKLIK İDDİASI

Sinerji Etkinlik şirketi, Kaos Show kapsamında kullanılan logo, grafik, tanıtım videoları, açılış görüntüleri ve kurgu materyallerinin ortak yapım anlaşmasına aykırı biçimde izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, Hayrettin'in dijital alandaki popülerliğinin azaldığı dönemde kendi talebiyle işbirliğinin başladığı iddia edildi. Tarafların “Hayrettin ile Kaos Show” programı ve “Kaos Night” adlı canlı sahne etkinliğinin hayata geçirilmesi için sözlü anlaşma yaptığı belirtildi.

Dilekçede, “Sözlü anlaşmaya göre tüm gelirler yüzde 50/50 olmak üzere eşit ortaklık modeli benimsenmiştir. Programın tüm organizasyonu Sinerji Medya tarafından üstlenilmiştir” ifadelerine yer verildi.

HAYRETTİN: TÜM HAKLAR BANA AİT

Geçtiğimiz günlerde ifade vermek üzere adliyeye gelen Hayrettin, şirketin ortaklık iddiasını kabul etmedi. Programın organizasyonunu kendisinin yaptığını ve kendi YouTube kanalında yayınladığını belirten komedyen, tüm hakların kendisine ait olduğunu savundu.

Hayrettin, “Programın tüm organizasyonunu yapıp sunuyorum, kendi YouTube kanalımda yayınlanıyor. Tüm haklar bana aittir, markası da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde adıma tescillidir. Sinerji Etkinlik şirketiyle aramda yapımcılık sözleşmesi yapılmadı. Hiçbir hakkımı sözlü veya yazılı bu şirkete devretmedim” dedi.

“KENDİSİNİ MENAJERİM OLARAK TANITMIŞ”

Şirketle yaşadığı anlaşmazlığın nedenine de değinen Hayrettin, şirket yetkilisinin kendisini bilgisi dışında menajeri olarak tanıttığını ve ödeme aldığını iddia etti.

Komedyen ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Şikayetçi tarafından yapılan katkı asla ve asla iddia edildiği gibi yapımcılık işi değildir. Hatta ilgili şirket yetkilisinin bazı yerlerde kendisini benim menajerim olarak tanıtıp bilgimiz dışında ödeme aldığını öğrendikten sonra kendisiyle tüm ilişkilerimi sonlandırdım. Bilgim dışında alınan paranın tahsili için icra takibi başlattım.”

Hayrettin, şirketin amacının borcunu ödememek için kendisine baskı kurmak olduğunu öne sürdü. Komedyen, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.