Ünlü komedyen Hayrettin'in programında yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Konuklardan birinin diğerine aniden uçan tekme atmasıyla ortam bir anda gerildi. Tekmenin hedefi olan konuk, öfkeyle karşılık vermeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

BİR ANDA UÇAN TEKME ATTI

Eğlenceli anların yaşandığı programda, konuklardan bir fenomen aniden havaya sıçrayarak diğer konuğa uçan tekme attı. Beklemediği bir hareketle karşılaşan konuk, neye uğradığını şaşırdı.

SİNİRLENDİ AMA KARŞILIK VEREMEDİ

Yediği tekmenin ardından öfkelenen konuk, fenomene karşılık vermek istedi. Ancak aralarındaki fiziksel güç farkı nedeniyle müdahale edemedi. Bu anlar, programdaki gerginliği daha da artırdı.

EĞLENCE BİR ANDA GERGİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

Hayrettin'in programında yaşanan olay, eğlence amacıyla bir araya gelen konuklar arasındaki atmosferi bir anda değiştirdi. Fenomenin uçan tekmesi ve diğer konuğun karşılık verme çabası, programın en çarpıcı anları arasına girdi.