Televizyon ekranlarında yaşanan reklam krizi bu hafta da dizilerin yayınlarını etkiledi. Haysiyet dizisinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Galatasaray- Stuttgart maçının ardından Kanal D'nin yayın akışında yaşanan değişiklik izleyici de şaşırttı.

HAYSİYET BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her salı ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı hafta boyu yapılmıştı. Alınan son dakika kararına göre Haysiyet bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre televizyon kanallarında büyük bir şok yaşanıyor. Ekim ayı, son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği ay oldu. Bu durum, dizilerin geleceği ve televizyon kanalları açısından endişe yarattı.

Her saat başı 12 dakika olarak yayınlanan reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ı dolduğu için kanallar, reklam gelirleri artmadığı takdirde maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

MAÇ TRT'DE YAYINLANIYOR

Yarın oynanacak ve TRT'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın saatine denk gelecek Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar, son dakika bir gelişme yaşanmadığı takdirde dizi yayınlarına ara verecek. Bu nedenle Haysiyet dizisinin (Kanal D) yeni bölümü de ekrana gelmeyecek.



Haysiyet dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım 2026 akşamı yayınlanması bekleniyor.