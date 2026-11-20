Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan, Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisi için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri Adana'da devam eden ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin yayın tarihi de netleşmeye başladı.

SUSUZ YAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir süredir yayın günü merak edilen diziyle ilgili tarih ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde Susuz Yaz, 1 Aralık Salı günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, yayın hayatına başlamasıyla birlikte Mehmed Fetihler Sultanı, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Hamal yapımlarıyla aynı gün rekabet edecek.

HAYSİYET FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi sektöründe yaşanan yaprak dökümüne bir yenisi daha eklendi. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle zor günler geçiren sektörden yeni bir final haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde maliyetleri düşürmek amacıyla oyuncularından indirim istenen yapımlar arasında yer alan Haysiyet dizisi de ekran macerasını noktalıyor. Kerem Alışık'ı yeniden televizyon ekranlarına döndüren Kanal D dizisi, 13. bölümüyle final yapacak.

SUSUZ YAZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hikâyesi 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçen dizide, Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştirecek.

Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmak isteyen Osman'ın karşısına, kardeşi Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkacak. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle başlayan anlaşmazlıklar ise iki kardeşin hayatını geri dönülmez biçimde etkileyecek.

SUSUZ YAZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in yer aldığı Susuz Yaz'ın kadrosunda ayrıca Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) de bulunuyor.