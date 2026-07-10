Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Haysiyet dizisinde geri sayım başladı. 17 Temmuz'da sete çıkacak dizinin okuma provasından paylaşılan ilk kareler, oyuncu kadrosunu bir araya getirdi.

17 TEMMUZ'DA SETE ÇIKACAK

Süreç Film'in Kanal D için hazırladığı Haysiyet, Eda Teksöz yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri 17 Temmuz'da başlayacak.

BAŞROLDE GENÇ OYUNCULAR

Dizinin hikâyesi, farklı hayatlara sahip Mehmet (Doğukan Güngör) ile Simay'ın (Merih Öztürk) yollarının kesişmesiyle başlayacak. Senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı yapım, aşk, haysiyet ve sınıf çatışmalarını ekranlara taşıyacak.

İDDİALI KADRO DİKKAT ÇEKTİ

"Haysiyet"in oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Burak Çelik, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

Okuma provasından paylaşılan karelerde en çok konuşulan isimlerden biri de Merih Öztürk oldu. Sade tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Doğukan Güngör ile verdiği ilk kareler de izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, ikilinin ekran uyumu şimdiden merak konusu oldu.

MERİH ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Merih Öztürk; İki Aile, Balkan Ninnisi, Başım Belada, Kara Ağaç Destanı gibi dizilerde rol aldı.