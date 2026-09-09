Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde Mehmet karakterine hayat veren Doğukan Güngör, rol arkadaşı Merih Öztürk hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dizide Simay karakterini canlandıran Öztürk’le birlikte fotoğrafını paylaşan Güngör, meslektaşının çalışma disiplinine vurgu yaptı.

“ÇOK ÇALIŞKAN BU KIZ”

Doğukan Güngör, Instagram hesabından Merih Öztürk’le birlikte çekilen bir karesini yayınladı. Oyuncu, paylaşımına “Bu arada çok çalışkan bu kız, işleri kolaylaştırıyor” notunu düştü.

Güngör’ün rol arkadaşına yönelik bu sözleri, ikilinin set uyumuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

HAYSİYET’TE MEHMET VE SİMAY

Doğukan Güngör’ün Mehmet karakterini, Merih Öztürk’ün ise Simay karakterini canlandırdığı Haysiyet’in çekimleri İstanbul’un Balat semtinde gerçekleştiriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Reha Özcan, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Nergis Öztürk, Elifcan Ongurlar ve Ayça Varlıer gibi isimler de bulunuyor.

MERİH ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

½ İKİ

BÖRÜ 2039

HAYSİYET

BALKAN NİNNİSİ

SON OSMANLI: YANDIM ALİ

BAŞIM BELADA

İKİ AİLE

KARA AĞAÇ DESTANI