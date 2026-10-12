Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Son dönemde rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve genç kızların sevgilisi olarak anılan oyuncu, dizide Simay'ın eski sevgilisi Ender Şanlıoğlu karakterini canlandıracak.

SİMAY'IN ESKİ SEVGİLİSİ OLARAK KATILIYOR

Haysiyet dizisinin yeni oyuncusu Emin Günenç oldu. Simay'ın eski sevgilisi Ender Şanlıoğlu karakteriyle hikâyeye dahil olacak olan oyuncunun gelişiyle dizide dengelerin değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Projeyi kabul etmesinde diziyi severek izlemesinin de etkili olduğunu belirten Günenç, Ender karakterini sevdiğini ifade etti.

“Bu nedenle projeyi kabul etmek benim için zor olmadı. Ayrıca ben Ender karakterini sevdim. Bence izleyiciler de sevecek” diyen oyuncu, yeni rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YILDIZI SURVIVOR İLE PARLADI

Emin Günenç'in yıldızı Survivor yarışmasıyla parladı. Yarışmanın ardından O Kız, Üvey Anne ve Aldatmak gibi dizilerde rol alan oyuncu, Arafta dizisinde ise İlsu Demirci ile başrolü paylaştı.

Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Günenç, şimdi de Haysiyet dizisinde Ender Şanlıoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.