Kars'ın Akyaka ilçesinde iddiaya göre, Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş edilmesi sonucu Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Subay S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı köylerde güvenlik önlemi aldı.

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