İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Buntingford kasabasında yer alan Watermill Sanayi Sitesi'ndeki "The Jungle Box" adlı çocuk eğlence merkezi ve mini hayvanat bahçesinde çarşamba günü yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi, ancak itfaiye araçları zamanında yangın yerine varmayı başaramadı.

İçinde mirketlerin, iguanaların, baykuşların ve dev tosbağaların bulunduğu hayvanat bahçesindeki hayvanların tamamı yangında yaşamını yitirdi.

İtfaiyenin müdahalesine rağmen hızla söndürülemeyen yangından sağ kurtulan tek canlı, sadece yavru bir tosbağa oldu.

Hertfordshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yangının söndürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında binada bulunan hayvanların hayatını kaybettiğini teyit etti. Yangın esnasında tesiste yaralanan insan olmadığı bildirildi.

YANGINDAN SADECE O KURTULDU

Başta tüm hayvanların öldüğü yönündeki endişelere rağmen, itfaiyeciler enkazın içinde hayatta kalan bir yavru kaplumbağa buldukları ‘küçük ama duygusal anı’ paylaştılar.

Küçük tospağa, hala devam eden yangın geriye kalan son canlı oldu. Tospağa, hayvanat bahçesi sahiplerinin koruması altına alındı.

Baş itfaiye amiri yardımcısı Darren Cook, ekiplerin yangını kontrol altına almak ve çevre binalara sıçramasını önlemek için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

Yangın sırasında binadan yükselen siyah dumanlar nedeniyle bölge halkına kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Aspenden ve London caddeleri trafiğe kapatıldı. Bölgedeki komşu işletmelerden "The Spud Twins", sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaşarak tesiste rezervasyonu veya partisi olan kişilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bir inceleme başlatıldı.