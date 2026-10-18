Arjantin'in Formosa eyaletinde yer alan 19 bin 630 hektarlık El Bagual sığır çiftliğinin 3 bin 700 hektarlık bölümü, tarımsal üretim terk edilmeden özel doğa koruma alanına dönüştürüldü. Bu karar, Nemli Chaco ekosisteminde yer alan bölgeyi 550 omurgalı hayvan ve 560'tan fazla damarlı bitki türünün yaşam alanına çevirdi.

SIĞIR ÇİFTLİĞİ DOĞA KORUMA ALANINA NASIL DÖNÜŞTÜ?

Formosa kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan arazide değişim süreci, 1983 yılında çiftliğin yönetimini devralan Enrique Götz'ün kararıyla başladı. Geleneksel hayvancılık faaliyetlerini sürdürürken çevre korumayı da üretim modeline entegre etmeyi hedefleyen işletme, 1985 yılında arazinin en verimli doğal alanını özel rezerv ilan etti.

Mevcut durumda tüm mülkün yaklaşık yüzde 18'ini kapsayan koruma alanı, 1995 yılında biyoçeşitlilik ve çevre örgütü Aves Argentinas'ın ortaklığıyla bilimsel bir nitelik kazandı. Bu tarihten itibaren bölge, Nemli Chaco havzasının bitki ve hayvan popülasyonlarının izlendiği başlıca saha araştırma istasyonlarından biri haline geldi.

REZERVDE HANGİ YABANİ TÜRLER KORUMA ALTINA ALINDI?

Koruma sahası; savanlar, otlaklar, sulak araziler ve yerel orman örtüsünü kapsayan çoklu bir ekolojik yapıdan oluşuyor. Bu habitat çeşitliliği, küresel ölçekte korunma altında bulunan memeli ve kuş türlerinin popülasyonlarını güvenceye alıyor.

Bölgede varlığı kayıt altına alınan kritik türler şöyle:

Bataklık geyiği: Sulak ekosistemlerin karakteristik memeli türleri arasında yer alıyor.

Aguará guazú: Güney Amerika'ya özgü yeleli kurt cinsi köpekgil türü olarak sahada yaşıyor.

Tapir: Bölgedeki en büyük kara memelisi olarak yaşamını sürdürüyor.

Yakalı Yetapá: Otlak alanlara bağımlı ve nesli tükenme tehdidi altındaki kuş popülasyonu içinde bulunuyor.

Uzun kuyruklu Tachurí: Koruma altındaki sulak ve otlak alanlarda varlığını sürdüren endemik kuş türü olarak öne çıkıyor.

BİLİM DÜNYASINA 100'DEN FAZLA TEKNİK RAPOR SAĞLADI

El Bagual rezervi, türlerin korunmasının yanı sıra bilimsel literatüre de doğrudan veri aktarıyor. Alanda yürütülen saha çalışmaları ve biyolojik izleme projeleri sonucunda, bölgenin fauna ve flora yapısına dair 100'ü aşkın teknik araştırma ve akademik makale yayımlandı. Çiftlik yönetimi, tarımsal üretimin doğa koruma sahalarıyla bir arada sürdürülebileceği bir işletme modeli örneği teşkil ediyor.