Hayvancılık sektöründe destek mekanizmaları 2026 yılı için yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI

Düzenlemeyle birlikte buzağı desteği, 2025 yılında uygulanan bin 400 liradan 2026 yılı için 2 bin liraya yükseltildi. Aynı şekilde malak desteği de 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Kuzu ve oğlak desteği ise 300 liradan 430 liraya yükseltildi.

Suni tohumlamadan doğan buzağı ve malaklar için 1, embriyo transferi veya cinsiyeti belirli sperma uygulamasından doğanlar için 2,5 destek katsayısı uygulanacak. Belirlenen koşulları taşıyan ve genomik test yaptırılan bazı buzağılar için de ilave destek ödenecek.

Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklara 0,5 katsayı, aile işletmelerinde doğan dişi kuzu ve oğlaklara ise 2 katsayı ilave destek verilecek. Ankara keçisi desteğinde de değişiklik yapıldı; taban sürülerde hayvan başına 300 lira, elit sürülerde ise 500 lira destek sağlanacak.

GEBE HAYVANLARDA "YAVRU ATIK DESTEĞİ"

Karara ayrıca "atık desteği" eklendi. Gebe hayvanlarda yavru atığı meydana gelmesi halinde, 2026 yılında sığır ve manda sahiplerine hayvan başına 20 bin lira, koyun ve keçi sahiplerine ise 4 bin lira destek ödenecek.

Arıcılık desteği de artırıldı. 2025 yılında birlik üyelerine kovan başına 140, üye olmayanlara 100 lira olan destek, 2026 yılı için birlik üyelerine 250, üye olmayanlara 200 lira olarak belirlendi. Su ürünleri yetiştiriciliği ile hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik destek tutarları da yeniden belirlendi.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİNDE KRİTER DEĞİŞTİ

Üretmiş olduğu çiğ sütü, Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan çiğ süt toplama veya depolama sorumlusu tarafından toplanarak karar kapsamındaki işleme tesislerine satan üreticilere çiğ süt desteğinde ilave 0,3 katsayı verilecek.

Öte yandan süt desteğine ilişkin karar kapsamındaki referans tutar 2026 yılı için 1.500 TL/kg olarak değiştirildi.

SU ÜRÜNLERİNDE DE DESTEKLER YENİDEN BELİRLENDİ

Su ürünleri yetiştiriciliğinde de destek tablosu değiştirildi. Alabalık ve sazan üretiminde temel destek 2 TL/kg, yeni türlerde 5 TL/kg, midyede 2 TL/kg, toprak havuz üretiminde ise 3 TL/kg olarak uygulanacak.

Proje kapasitesi 50 ton/yıl ve altındaki işletmelere alabalık ve sazanda 3 TL/kg, yeni türlerde 4 TL/kg, toprak havuz üretiminde 3 TL/kg ilave destek verilecek. Kapalı devre üretimde alabalık ve sazanda 7 TL/kg, yeni türlerde ise 8 TL/kg destek öngörüldü.

ÖDEMELERİN BÜTÇE TAKVİMİ

Karara göre hayvan gen kaynakları, çiftlik üretimi, hayvan ve sürü sağlığı ile ipek böceği destekleri 2026 yılı bütçesinden karşılanacak. Diğer destekler ile kalan ödemeler ise 2027 yılı bütçesinden yapılacak. Ancak 2026 yılı bütçe imkânlarının uygun olması halinde bu ödemelerin 2026 bütçesinden de karşılanabilmesine imkân tanındı.