Avrupa'da daha önce çoğunlukla hayvanlarda görülen bir deri patojeni, insanlarda giderek daha fazla tespit edilmeye başladı. Dermatophilus congolensis adlı bakteri nedeniyle 20 Ağustos 2026 itibarıyla 10 Avrupa ülkesinde toplam 123 vaka bildirildi. Almanya da vakaların görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Enfeksiyonların büyük bölümü şu ana kadar hafif seyrediyor. Vakaların artması, bakterinin yalnızca hayvanlardan insanlara değil, insanlar arasında da bulaşabildiğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) değerlendirmelerine göre, mevcut vakalardan elde edilen örneklerin genetik analizleri, bakterinin yakın cilt teması yoluyla insanlar arasında yayılabileceğine işaret ediyor.

Ciltte hangi belirtilere yol açıyor?

Dermatophilus congolensis enfeksiyonu, ciltte çeşitli değişikliklere neden olabiliyor. Hastalarda çiçek hastalığını andıran deri lezyonları, kaşıntı, kabuklanma ve pullanma görülebiliyor.

Son dönemde bildirilen vakalarda enfeksiyon; genital bölge, kasık, uyluk, yüz, kollar, sırt ve göğüs gibi vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıktı.

Vakaların çoğu lokalize ve hafif seyrediyor. Şimdiye kadar bildirilen vakalarda ciddi komplikasyonlara rastlanmadı ve belirtilerin çoğunlukla kendiliğinden düzeldiği belirtildi.

Enfeksiyon kimlerde daha sık görülüyor?

Şimdiye kadarki vakaların önemli bir bölümü erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görüldü, ancak uzmanlar, bulaşmanın yalnızca cinsel temasla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Özellikle güreş ve dövüş sanatları gibi yakın fiziksel temas gerektiren sporlar da risk oluşturabiliyor. Bazı vakaların Güneydoğu Asya seyahatleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Bakteri insandan insana nasıl bulaşıyor?

Dermatophilus congolensis temel olarak doğrudan cilt temasıyla bulaşabiliyor. Cinsel temasın yanı sıra yakın fiziksel temas gerektiren sporlar da bulaşma açısından önem taşıyor.

Bakterinin bulunduğu yüzeyler veya ortak kullanılan eşyalar üzerinden dolaylı bulaşma ihtimali de tamamen dışlanmış değil. Özellikle sauna ve spor tesisleri gibi sıcak ve nemli ortamlarda bu ihtimal üzerinde duruluyor.

Farklı Avrupa ülkelerindeki vakalardan alınan bakteri örneklerinin genetik olarak birbirine oldukça benzer olması da dikkat çekiyor. Bu bulgu, bazı vakaların birbiriyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Herkes için risk yüksek mi?

ECDC, genel nüfus açısından Dermatophilus congolensis enfeksiyonu riskini hâlâ çok düşük olarak değerlendiriyor.

Birden fazla cinsel partneri bulunan erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde de genel riskin düşük olduğu belirtiliyor. Buna karşılık cinsel ilişki amacıyla kullanılan mekânları, saunalar dahil olmak üzere, ziyaret eden kişiler için riskin orta düzeyde olabileceği değerlendiriliyor.

Temas sporlarıyla uğraşan kişiler de daha dikkatli olmalı. Özellikle ciltte açık yara veya sıyrık bulunması ve ortak spor ekipmanlarının kullanılması bulaşma ihtimalini artırabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Şüpheli belirtiler varsa ne yapılmalı?

Ciltte alışılmadık lezyon, kabuklanma, pullanma veya kaşıntı fark eden kişilerin, özellikle yakın cilt teması, sauna ziyareti veya temas sporlarının ardından belirtiler ortaya çıktıysa doktora başvurması öneriliyor.

Doktor, Dermatophilus congolensis enfeksiyonundan şüphelenmesi halinde etkilenen bölgeden örnek alarak laboratuvar incelemesi yapılmasını sağlayabiliyor.

Uzmanlar ayrıca belirtiler tamamen ortadan kalkana kadar hijyene daha fazla dikkat edilmesini, ortak kullanılan yüzeylerin temizlenmesini ve yakın cilt temasından kaçınılmasını öneriyor. Temas gerektiren sporlara da iyileşme tamamlanana kadar ara verilmesi tavsiye ediliyor.