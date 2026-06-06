Hayvan hakları mücadelesi yürüten ve bugüne kadar çok sayıda hayvan istismarı vakasını kamuoyuna duyuran yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Özellikle son dönemde ortaya çıkardığı horoz dövüşü organizasyonlarının ardından hedef gösterildiğini belirten Kaya, tehditleri yargıya taşıyacağını ve mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

“YAPMASI GEREKENLERİ BİZ YAPIYORUZ”

Yıllardır hayvanlara yönelik suçların üzerine gittiklerini ifade eden Kaya, bugüne kadar 14 belediye barınağında yaşanan hayvan katliamını, 3 at mezbahanesini, çok sayıda merdiven altı kedi ve köpek üretim tesisini, köpek ve horoz dövüştüren çeteleri delilleriyle birlikte kamuoyuna duyurduğunu belirtti. Bu alanlarda denetim ve yaptırım uygulaması gereken kurumun Doğa Koruma ve Milli Parklar olduğunu söyleyen Kaya, kurumun etkin bir mücadele yürütmediğini öne sürdü. Kaya, “İhbarlara gelmiyorlar, el konulan hayvanları yeniden istismarcıların eline teslim ediyorlar. Köpek üreticilerine caydırıcı yaptırımlar uygulanmıyor. Hayvanları dövüştüren yapılara karşı etkili bir çalışma yürütülmüyor” dedi.

“CANİLERE GÖZ YUMULUYOR”

Hayvan istismarına karşı mücadele edenlerin baskı altında bırakıldığını savunan Kaya, “Hayvanların öldürülmesine, dövüştürülmesine ve yasa dışı üretilmesine karşı çıktığım için bana 457 bin lira para cezası kesildi. Devlet kurumlarının yapması gereken işleri gönüllüler olarak bizler yapıyoruz. Buna rağmen baskıyla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yönetiminin hayvan hakları konusunda yetersiz kaldığını öne süren Kaya, hayvan istismarına karşı gerekli adımların atılmadığını söyledi.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULAR BELLİ”

Son dönemde horoz dövüştüren çetelerden yoğun tehditler aldığını açıklayan Kaya, kendisini arayan bazı kişilerin “Horozlarımız alındı, bunun hesabını vereceksin”, “İntikam alacağız” ve “Ekmeğimizden olduk, görüşeceğiz” şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Kaya, “Buradan açıkça ifade ediyorum; başıma bir şey gelirse bunun nedeni görevini yerine getirmeyen kurumlar ve beni tehdit eden horoz dövüşü çeteleridir. Tüm tehditleri yargıya taşıyacağım. Baskılara ve tehditlere boyun eğmeden yaşam hakkı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğim” dedi.